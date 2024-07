“E’ fruibile per tutti l’area di parcheggio che abbiamo allestito nei pressi di via Valeria/lungomare Hopps in un appezzamento di terreno che abbiamo ottenuto in comodato d’uso gratuito temporaneo dalla famiglia Poiatti che ringraziamo per la disponibilità. Abbiamo già effettuato una pulizia sommaria dell’area e già da sabato con ingresso dalla via Valeria l’area viene utilizzata da automobilisti e centauri a titolo gratuito. Da lunedì completeremo la sistemazione. E’ la quarta area di stazionamento veicoli che allestiamo in pochi mesi nei pressi del lungomare dopo quelle che stiamo utilizzando nel tratto antistante l’ex caserma dei Vigili del Fuoco, nei pressi del ristorante La Conchiglia e nei pressi del sottopasso di via Morello. Aree che si aggiungono al grande parcheggio di piazzale Quinci ed ai posti auto già presenti nel lungomare”. Lo rende noto l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e Servizi alla Città Vito Torrente.

La Giunta municipale, con delibera n. 105 del 15 luglio scorso ha approvato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito dell’area di via Valeria di proprietà privata per lo stazionamento temporaneo dei veicoli. Dopo la stipula del contratto, l’area è stata ripulita e sistemata ed in attesa del completamento di ulteriori interventi è già fruibile a partire da sabato 27 luglio e per tutto il periodo estivo, consentendo un ulteriore decongestionamento del traffico veicolare.