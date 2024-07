Marsala: morta l’insegnante Nuccia Clarkson, aveva 89 anni

E’ deceduta ieri sera, a Marsala, a 90 anni non ancora compiuti, l’insegnante di inglese Nuccia Clarkson. Molto attiva nella vita culturale del territorio, la Clarkson ha vissuto diversi anni in altre città per poi stabilirsi a Capo Boeo. Vedova di Garrett, lascia 4 figli, tra cui l’editore di Caissa, Yuri. Da due mesi si trovava in lunga degenza all’ospedale di Marsala dove è deceduta dopo una malattia.

Proveniente da una famiglia multiculturale e poliglotta, Nuccia Clarkson ha fatto una delle sue ultime apparizioni pubbliche in un docufilm sulla storia di Marsala realizzato dal giornalista Daniele Ienna e presentato in anteprima al Festival dell’editoria ‘Il mare colore dei libri’ edizione 2023. Per sue laiche volontà, non ci sarà un funerale religioso ma verrà seppellita accanto all’amato marito.