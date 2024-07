Marsala: addio al sorriso di Rosalba Catalano, la ‘Missione Impossibile’ dei Social

E’ deceduta prematuramente Rosalba Catalano, nota in città per le sue tante attività, perchè molto attiva sui Social, che anni fa aveva in gestione un bar sulla via Abele Damiani. Aveva scelto come nickname sui Social “Missione Impossibile” e i suoi amici dicono lo fosse davvero, un ciclone di solarità che neppure la malattia che l’aveva colpita l’ha mai abbattuta. Amante del mondo dei cartoon ed era moderatrice del gruppo Facebook Sicily World. Amici e familiari la ricordano con affetto e immutato amore.