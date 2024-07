Il Comune di Trapani vuole dare in gestione a società sportive la palestra ex Lago Cepeo

Il Comune di Trapani è proprietario di una palestra polivalente che appartiene all’Istituto “Gian Giacomo Ciaccio Montalto”, nel plesso Via Orti, denominata Palestra ex Lago Cepeo, utilizzata dallo stesso Istituto. Con un avviso, l’Ente guidato da Giacomo Tranchida intende concedere la palestra in uso ad associazioni sportive in orario pomeridiano, in tempi non coincidenti con le attività curriculari. Possono presentare domanda per l’assegnazione di giorni e fasce orarie di utilizzo della palestra, per attività extrascolastiche, le Società/Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive del Coni o agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, per specifiche attività sportive.

L’autorizzazione in uso dell’impianto sportivo avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 17/02/2022. L’uso della palestra viene concesso a titolo oneroso, per come stabilito dalle vigenti tariffe comunali approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 96 del 18/05/2009, integrate dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 5/1/2012. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione, dovranno essere prodotte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal Comune e qui allegata, entro il giorno 05 Agosto 2024 al Comune di Trapani – IV Settore – Ufficio Sport – Via Libica, 12 – mediante PEC all’indirizzo: quarto.settore@pec.comune.trapani.it. Avviso sul sito istituzionale.