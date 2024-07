All’aeroporto di Birgi al via il servizio taxi, i tassisti: “Grazie al sindaco di Misiliscemi e a tutto il comparto”

Dopo il sistema di video-sorveglianza all’ingresso dell’area in cui è ubicato l’aeroporto di Birgi, un’altra novità in vista per il Comune di Misiliscemi in merito all’esercizio del servizio di TAXI all’Aeroporto “Vincenzo Florio”. Con la nuova regolamentazione del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei Trasporti, e in seguito all’intesa raggiunta tra i Comuni di Trapani, Marsala e Misiliscemi, infatti, vengono suddivisi in parti uguali gli stalli tra gli stessi comuni all’interno dell’area aeroportuale. La regolamentazione prevede che il numero delle vetture autorizzabili a effettuare il servizio taxi presso l’aeroporto venga demandato ai rispettivi regolamenti dei Comuni e, per quanto riguarda le tariffe, che sia in vigore la tariffa unica per i servizi resi verso l’area urbana del Comune di Trapani, verso l’area urbana del Comune di Marsala e verso quella del Comune di Misiliscemi; tariffa a tassametro, invece, secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti comunali, per tutte le altre destinazioni. La ripartizione dell’utenza è indifferenziata. ”Siamo soddisfatti del Decreto a firma del Presidente della Regione Siciliana – dice il sindaco Salvatore Tallarita – con il quale viene regolamentato l’ingresso del nostro Comune in merito agli stalli destinati ai taxi all’interno dell’area aeroportuale del nostro territorio”.

L’importante accordo riguardante il servizio taxi presso l’aeroporto di Trapani-Birgi, il cui decreto è stato firmato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato commentato dal deputato regionale Giuseppe Bica che dice di aver facilitato l’accordo raggiunto, lavorando a stretto contatto con i rappresentanti dei lavoratori, in particolare con Giuseppe Bovino e Giuseppe Gervasi dell’Unitaxi. “Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per il settore dei trasporti – ha dichiarato l’onorevole Bica -. Non solo garantisce una distribuzione più equa delle opportunità di lavoro per i tassisti, ma contribuirà anche a migliorare significativamente il servizio offerto ai viaggiatori che utilizzano l’aeroporto di Birgi. È un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori possa portare a risultati che beneficiano l’intera comunità“.

Non si è fatta attendere la risposta dei sindacati dei tassisti. Giuseppe Gervasi, in qualità di rappresentante provinciale di Trapani di Uritaxi e a nome dello stesso vice presidente Bovino, chiariscono alcuni punti della vicenda: “Giustamente il post dell’onorevole mette in luce il suo ruolo nella vicenda, intervento che riconosciamo e per il quale siamo grati; tuttavia desidero riconoscere adeguatamente il contributo di tutte le parti coinvolte in questa importante cooperazione. Innanzitutto, un ringraziamento speciale va al sindaco di Misiliscemi Tallarita, al quale dobbiamo riconoscere la paternità di quello che era prima un progetto, poi un’iniziativa e infine una concreta realtà. E’ stato lui per primo a promuovere questa collaborazione insieme alla sindaca Daniela Toscano di Erice. Il sindaco Tallarita con una tenacia degna di nota, non si è mai fermato di fronte agli intoppi burocratici, anzi ha voluto con determinazione che la sua idea di accordo con il Comune di Erice si concretizzasse in qualcosa di unico in Sicilia. Il loro impegno ha rappresentato un segno di visione futura, distaccandosi dalla visione miope di confini divisi per il servizio pubblico. La loro dedizione ha favorito una collaborazione mirata alla crescita e al miglioramento del servizio offerto ai passeggeri dell’aeroporto”.

Ed affermano ancora: “L’Uritaxi ha svolto un ruolo cruciale nel supportare i lavori, affrontando e superando le difficoltà burocratiche e legali che hanno ostacolato l’attuazione del servizio per oltre 10 mesi dall’accordo iniziale. Il nostro intervento è stato fondamentale per smussare gli ostacoli e facilitare il dialogo tra le diverse parti coinvolte aiutando ad interpretare le norme che regolamentano il servizio pubblico Taxi. Non da ultimo, desidero ringraziare l’onorevole Bica, che è stato un interlocutore importante per accedere al dialogo con la Regione Siciliana. Il suo intervento ha permesso di identificare e risolvere i blocchi burocratici che impedivano la realizzazione dell’accordo. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine ai colleghi di Erice, che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio e che ognuno con le sue competenze e conoscenze ha contribuito personalmente perchè il tutto prendesse vita e ai colleghi Taxi di Marsala per la loro collaborazione costruttiva e priva di ostruzionismi anzi promuovendo l’accoglienza e la cooperazione per un servizio sempre più all’avanguardia. In conclusione, questo accordo rappresenta un successo collettivo, un chiaro segno che il servizio Taxi in Aeroporto non è proprietà di nessuno ma anzi è frutto della collaborazione e del lavoro congiunto di diverse figure e istituzioni. Spero che questo chiarimento contribuisca a distribuire equamente i meriti tra tutti i player che hanno reso possibile questa importante iniziativa”.