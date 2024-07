Rosenthal, il “Dr. Dolittle” di Favignana

Questo articolo è dedicato a chiunque abbia un animale domestico e a tutti coloro, come me, che amano incondizionatamente queste creature, che esse siano un gatto, un cane, una tartaruga, una mucca, un asino, un cavallo, un pappagallo, un’ape o un varano, ma anche un serpente.

Durante le vacanze, spesso, non riusciamo a stare senza i nostri amici pelosi, squamosi, volanti e chi più ne ha più ne metta, quindi, li portiamo con noi. Dunque, la prima preoccupazione, nel momento in cui dobbiamo prenotare, è la ricerca di un buon veterinario.

Qui a Favignana, non c’è da temere, perché il veterinario è presente: il milanese, proprio come me e infaticabile Roberto David Rosenthal.

Siamo seduti al bar Aegusa, in Piazza Madrice, dove l’omonima chiesa regna sovrana, mentre ci facciamo una chiacchierata sulla sua professione.

Come ho accennato sopra, è nato e cresciuto a Milano, dove ha conseguito la laurea in Medicina veterinaria, per poi specializzarsi anche in medicina non convenzionale, quindi agopuntura, omeopatia e altre branche di questo indirizzo.

“Ciò mi ha permesso di girare il mondo. Io ho lavorato anche in Costa Rica. Poi, a un certo punto nella mia vita, sono diventato segretario generale dell’Associazione Internazionale di Omeopatia veterinaria.”, mi spiega Roberto, mentre aspettiamo i nostri caffè, ripescando nella memoria gli anni in cui ha mantenuto questa carica, un ruolo che gli ha permesso di conoscere in maniera più approfondita e di vedere con i propri occhi, realtà che andavano anche al di fuori del contesto europeo, facendo avanti e indietro persino dall’Africa.

Un po’ per caso, si è ritrovato da queste parti, mi narra, mentre la cameriera del bar ci porta le nostre ordinazioni. I piattini e le tazzine producono un rumore simile a quello di vetri rotti nel microfono del mio piccolo registratore portatile. Un telefono squilla, una donna urla qualcosa, c’è molta confusione oggi, nonostante le poche persone presenti.

“Per combinazione, perché certe cose accadono sempre in questo modo, avevo bisogno di un farmaco. Quindi, mi sono recato in farmacia…” e continua il racconto, spiegandomi che la farmacista necessitava della ricetta; Roberto ha tirato fuori il suo tesserino di medico veterinario e “da lì è cominciato un passaparola incredibile, perché qui non c’era mai stato nessun pazzo che volesse fare il veterinario.”. Ridiamo entrambi a questa sua affermazione, ma effettivamente è vero: prima di Roberto, a Favignana, non esisteva questa figura.

A quel tempo (si parla del 2015), Roberto aveva un ambulatorio a Milano e una clinica a Modena: “Ho rischiato. Ho aperto la struttura a Favignana perché mi sembrava una buona cosa.”.

Così, Roberto, ha cominciato a esercitare qui sull’isola la sua professione: “Tra i miei cavalli di battaglia ci sono cose come l’impianto di grani d’oro.”, cioè una tecnica particolare, che si può identificare come un’estensione dell’agopuntura.

Un uomo che veramente si impegna molto in ciò che fa, considerando anche il fatto che eserciti il proprio lavoro in quasi completa solitudine.

Lo ammiro molto, perché è riuscito, praticamente da solo, a “sconvolgere” la mentalità del posto. Vedete, fino a non molti anni fa, a Favignana, per retaggio culturale, le bestie venivano utilizzate principalmente per uno scopo e non per vero e proprio affetto.

Con Roberto, nel corso degli ultimi sette otto anni, le cose sono cambiate: i favignanesi hanno cominciato ad affezionarsi di più alle loro bestioline e non sono pochi coloro che hanno adottato un cane o un gatto.

Al momento, gli piacerebbe formare nuovi giovani veterinari, che possano affiancarlo qui, in questo bellissimo lembo di terra siciliano.

L’ambulatorio di Roberto è perfettamente attrezzato per andare incontro a qualsiasi emergenza: dispone di un reparto clinico, analisi di laboratorio, radiologia e chirurgia.

Per qualsiasi informazione e per contattarlo in caso di bisogno, potete chiamarlo al +39 334 688 9390 o recarvi al suo ambulatorio in Via Daniele Manin 10.

Figure come Roberto sono indispensabili per l’arcipelago delle Egadi, non solo a livello concreto, ma anche mentale. Come dicevo, la sua presenza ha cambiato e plasmato la concezione degli abitanti e penso che questo sia il potere più grande: riuscire a mostrare e realizzare, attraverso il proprio operato e le proprie parole, qualcosa di nuovo, di importante, di significativo, che può trasmutare in meglio la collettività.

E poi, come diceva l’attore comico Will Rogers: “Il miglior medico del mondo è il veterinario. Egli non può chiedere ai suoi pazienti cosa hanno, deve soltanto capirlo”.