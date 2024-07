Il mare colore dei libri: al Complesso San Pietro di Marsala terza e ultima giornata di iniziative

Prosegue con la terza e ultima giornata la quarta edizione de ‘Il mare colore dei libri’, il festival letterario che promuove le produzioni editoriali contemporanee e valorizza l’importanza della lettura. A Marsala, al Complesso Monumentale di San Pietro, in via Ludovico Anselmi Correale n. 12,tante presentazioni, iniziative, arte, stand dove trovare i migliori cataloghi delle case editrici; spazio anche ai laboratori per i più piccoli nella vicina ex Chiesa San Giovannello di via Andrea D’Anna. Il Festival anche oggi aprirà le porte alle ore 17.30; ogni giorno fino ad oggi, 28 luglio, le iniziative culturali prenderanno il via alle 18 e si protrarranno fino alle 24. Ogni ora sono previsti 4 incontri in contemporanea in quattro diversi punti del Complesso San Pietro; negli stand espositivi si potranno trovare (ed acquistare) i cataloghi di diversi marchi editoriali.

Ieri momenti salienti con Giuseppina Torregrossa e Attilio Bolzoni sul palco centrale del complesso monumentale, giornata ricca di incontri, di libri, di sorprese canore che si è chiusa con il concerto di Roberta Genna che ha dato voce alle sonorità sicule.

Alla quarta edizione del festival hanno scelto di prendere parte alcune delle più interessanti realtà editoriali indipendenti nazionali:Multiverso Edizioni, Editrice Antroposofica, Tipheret Editore, Bonfirraro Editore, PAV Edizioni, Sellerio, Marotta&Cafiero editori, Navarra Editore, Il Circoletto.

Il Festival è promosso da Navarra Editore – presente con tutti i suoi autori – con il patrocinio del Comune di Marsala. La direzione artistica è curata da Ottavio Navarra, Paolo Navarra e Michaela Di Caprio. L’ingresso agli eventi è gratuito.

IL PROGRAMMA – DOMENICA 28 LUGLIO 2024

Ore 18 – Sala conferenze: “La conta dei giorni sbagliati” di Francesca Incandela Multiverso – Dialoga con l’autrice Francesco Vinci. Letture di Fabiola Filardo

Ore 18 Aula Multimediale: “I colori del cuore” di Pina Giacalone Teresi Publinews – Dialoga con l’autrice Giovanni Lombardo

Ore 18.30 – Cortile interno: Eleonora Lombardo direttrice della rivista “Mezzocielo” e autrice del libro “Sea paradise” Sellerio – Conversano con l’autrice Milena Cudia e Adele Pipitone

Ore 19 – Palco Centrale: “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” di Giuseppe Maurizio Piscopo Navarra Editore – Dialoga con l’autore Annamaria Angileri. Con la partecipazione di Amico Dolci. Letture a cura di Totò Nocera

Ore 19 – Sala Conferenze: Venivamo Da Un Sogno. Ritratti Di Scrittura Femminile”

di Maria Teresa Coraci Navarra Editore – Conversano con l’autrice Linda Licari e Enrico Stassi. Letture di Elena Pistillo e Maria Teresa Coraci

Ore 19 – Aula Multimediale: “Un attimo prima di Dio. La passione di Giuda” di Giacomo Pilati Di Girolamo – Dialoga con l’autore Daniele Ienna

Ore 20 – Palco Centrale: “Il libro dell’amore impossibile” di Giuseppe Culicchia HarperCollins – Conversano con l’autore Renato Polizzi e Enzo Piccione

Ore 20 – Sala Conferenze: Gli anni d’oro della dinastia Florio” di Serena Lo Pilato e Silvia Maira Bonfirraro – Conversano con le autrici Angelo Barraco e Marianella Casubolo. Sarà presente l’editore Salvo Bonfirraro

Ore 20 – Cortile interno: “Senza offesa” di Anna Rosa Gagliano Navarra Editore – Dialoga con l’autrice Andrea Russo in collaborazione con l’associazione Nonovento

Ore 20 – Aula Multimediale: “Come ti cucino per l’ospite” di Josepha Billardello Multiverso – Dialoga con l’autrice Viktoria Joe

Ore 21 – Palco Centrale: Reading Trip creativo In viaggio tra letteratura e musica a cura dell’associazione Nonovento

Ore 21 – Sala Conferenze: “Nel tuo silenzio” di Sergio Barducci Minerva Edizioni – Conversano con l’autore Piero Pellegrino, Matilde Adamo e Manfredo Spadaro. Con le armonie dell’handpan di Pan Peter

Ore 21 – Cortile interno: La vita è altrove” di Graziella Zizzo Lithos Edizioni – Dialoga con l’autrice Rossella Nocera

Ore 21 – Aula Multimediale: “Mobbidicchi. Riscritture e tradimenti di teatro in lingua madre 2018-2024” di Giacomo Bonagiuso Libridine – Dialoga con l’autore Carla Messina Letture di Giovanna Scarcella

PROGRAMMA – AREA KIDS | EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO)

Ore 18.30 – Yoga Mamma Bimbo: Laboratorio con oli essenziali e campane tibetane per bambini 3/6 anni a cura di Accanto a donne e bambini. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 349.8637998

Ore 19.30 – Letture a cura delle volontarie di Nati per leggere

Ore 20.30 – Ciurma all’Arrembaggio: Laboratorio per bambini dai 6 anni a cura di Studio pedagogico Magnolie. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 389.5613941



Ore 20.30 – Ogni vita merita un libro: incontro a cura di For You For All Officine Inclusive

Ore 21.30 – MammAlbero legge