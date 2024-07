Ad Erice si riscopre la natura del Borgo, grande evento per la riqualificazione forestale

Una serata magnifica, all’insegna della valorizzazione dell’ ambiente montano, del binomio “natura & cultura” e della socialità autentica, quella vissuta alla baita CAI Erice da oltre cento soci ed ospiti partecipanti. Ha aperto l’incontro i presidente del CAI Erice Vincenzo Fazio, che ha introdotto i lavori di riqualificazione forestale eseguiti dal Comune di Erice tramite l’impresa Cogeca srl, che ha eseguito il recupero e valorizzazione delle aree Natura 2000, appartenenti alla cintura ecologica del Borgo di Erice in una logica di Ecological Restauration, a tutela della preziosa biodiversità del monte. I qualificati servizi ecosistemici ed il restauro forestale implementati, hanno consentito di riscoprire e valorizzare nel versante dei “runzi” gli storici percorsi in pietra e l’antico giardino botanico messo a dimora dal “Conte Agostino Sieri Pepoli” – grande letterato mecenate italiano – che nel lontano 1860 istituì anche la “Torretta Pepoli” ed il museo del capoluogo a Trapani.

Fazio ha ringraziato l’Amministrazione per la lungimiranza progettuale, che esige adesso una maggiore sensibilità e responsabilità sulla tutela e gestione dell’area riqualificata, per cui sono state avanzate alcune proposte a supporto della tutela e potenziamento AIB e della fruizione assistita al turismo accessibile ai portatori di mobilità ridotta, avanzate da alcuni soci del CAI. All’evento realizzato in partenariato con Confartigianato rappresentata da Giuseppe Sergi, ha preso parte anche la delegazione giovani del FAI Trapani coordinata da Roberto Valenti, che sono intervenuti con proposte ed iniziative a sostegno e per lo sviluppo dell’ imprenditoria giovanile ad Erice, recepite con attenzione dalla sindaca e dal vicesindaco Mauro presenti all’incontro, insieme al responsabile protezione civile Giuseppe Tilotta.

La sindaca Daniela Toscano è intervenuta a conclusione dei lavori, ringraziando le maestranze dei lavori di riqualificazione del bosco sacro ed il CAI di Erice, per l’attività di comunicazione svolta e per la valorizzazione della montagna, portata avanti efficacemente e finalizzata allo sviluppo del turismo montano. L’ ingegnere naturalista Gianluigi Pirrera, coordinatore del gruppo di progettazione e direzione lavori, ha accompagnato l’escursione CAI nei sentieri riqualificati del Bosco sacro, affiancato dal perito forestale Giacomo Coppola esperto della montagna di Erice, appassionando e trasferendo preziosa cultura green ad oltre sessanta partecipanti all’escursione. L’incontro si è concluso con un momento di convivialità nella splendida cornice della terrazza panoramica della baita rifugio, riqualificata dai soci del CAI Erice, che ha ospitato anche un concerto Jazz con l’esibizione di giovani artisti di talento, del conservatorio musicale di Trapani.