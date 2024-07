Calatafimi previene gli incendi: in città arriva la Protezione Civile Lombardia

Continuano i gemellaggi tra Sicilia e Lombardia, tra Calatafimi Segesta e la Protezione Civile di Trapani con il responsabile Antonio Parrinello ed ERA European Radioamateurs Association Sezione Provinciale di Trapani oltre a Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo e Fly Team. Da oggi ben due colonne mobili delle sezioni Valtellinese di Sondrio e Varese appartenenti al 2° raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini saranno in servizio ad affiancare i volontari locali di Protezione Civile.

Il sindaco Francesco Gruppuso afferma di essere particolarmente soddisfatto di quanto è stato fatto fino ad ora: “Si continuerà fino a tutto settembre, sia in termini di deterrenza e operatività sugli incendi ma anche per l’economia della comunità poiché i nostri B&B sono pieni e questo ci fa molto piacere. Un ringraziamento sempre alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile e a Salvo Cocina per aver contribuito in modo determinante a questi gemellaggi e supportato la nostra disponibilità per ospitare le colonne mobili”.