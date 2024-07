Continua fino al 28 luglio la mostra mercato San Vito Expò

Inaugurata sabato 20 luglio, alla presenza di un numerosissimo pubblico, “SAN VITO EXPO”, la Mostra Mercato di prodotti tipici dell’Enogastronomia, Artigianato e Commercio a San Vito Lo Capo e sarà aperta fino a domenica 28 luglio. SAN VITO EXPO’ è una novità assoluta nel panorama Trapanese, che si appresta a diventare uno degli eventi più attesi dell’anno. Al suo interno il pubblico troverà tutto ciò che di più rappresentativo la nostra amata Sicilia, e non solo, ha da offrire: dalla pasticceria più tipica Trapanese, tra cui la lavorazione del pistacchio, alla salumeria d’eccellenza, fino ad arrivare ai tartufi e ai vini più pregiati. Non potranno mancare poi manufatti artigianali utili e decorativi e tanto altro.

Un vasto programma di intrattenimento con gruppi folcloristici e artisti da strada ad arricchire le serate. Un’occasione da non perdere, per i restanti giorni da trascorrere tra musica, acquisti e tanto svago. “SAN VITO EXPO” presso il Lungomare di via Faro a San Vito Lo Capo, meta turistica tra le più rinomate e apprezzate dell’intero West Sicily, dal 20 al 28 Luglio 2024 a partire dalle ore 18 fino alle 24. L’ingresso è libero.