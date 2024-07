Marsala sul “Cinema in piazza” la replica del consiglio comunale all’assessore Bilardello

I consiglieri comunali di Marsala Nicola Fici, Leo Orlando, Vito Milazzo, Piero Cavasino, Piergiorgio Giacalone, Flavio Coppola, Gabriele Di Pietra, Rosanna Genna Mario Rodriquez, Walter Alagna ed Eleonora Milazzo replicano a quelle che definiscono “simpatiche” dichiarazioni rilasciate nell’ambito di un articolo pubblicato dalle nostre testate dall’assessore Ignazio Bilardello,

“L’esponente della giunta, affermano i consiglieri d’opposizione, addossa al Consiglio Comunale la responsabilità per il ridimensionato programma della rassegna del cinema all’aperto presso il complesso monumentale San Pietro. Queste dichiarazioni risultano simpatiche in quanto non si riesce proprio a comprendere quali possano essere le responsabilità da attribuire al Consiglio Comunale e come lo stesso, a detta dell’assessore, avrebbe dovuto o potuto ampliare la rassegna, considerato che proprio lo scorso 2 luglio lo stesso assessore Bilardello dichiarava: “Stiamo valutando di fare un avviso pubblico per chi è interessato ad eseguire il servizio -.Per agosto vorremmo garantire la rassegna. Quanto sopra dimostra quindi che le ingiustificate dichiarazioni rilasciate in data odierna dall’Assessore Bilardello in ordine alla responsabilità del Consiglio comunale abbiano quale reale ed unico intento quello di voler discolparsi, attribuendo ad altri la responsabilità, per la carente programmazione decisa dall’amministrazione. Si vuole inoltre precisare che ingiustificati sono i riferimenti dell’assessore agli emendamenti proposti in Consiglio Comunale, stante che detti emendamenti non hanno determinato alcuna sottrazione di somme ai capitoli di competenza dello stesso assessore Bilardello, ma hanno soltanto permesso di destinare le somme non impegnate agli eventi del periodo natalizio, nell’ottica di fare una programmazione con congruo anticipo e non all’ultimo momento come è stato fatto per la rassegna del cinema sotto le stelle. Durante la discussione in Consiglio comunale del bilancio e dei relativi emendamenti non vi è stato un solo intervento di contrarietà da parte dell’assessore Bilardello, tanto meno da parte del Sindaco.

Piuttosto è bene sottolineare che tutti gli emendamenti, con grande senso di responsabilità, sono stati approvati all’unanimità dei consiglieri, compreso coloro che appartengono al gruppo politico di riferimento dello stesso assessore.

Si vuole infine evidenziare ai nostri concittadini che proprio detti emendamenti hanno permesso di sopperire alle carenze delle delibere proposte dall’amministrazione, come ad esempio:

➢ l’emendamento per l’acquisto dei bus per il trasporto per persone con disabilità;

➢ l’emendamento per alleggerire il carico della Tari alle famiglie con disagio economico;

➢ l’emendamento per rimpinguare il capitolo di Marsala Schola;

➢ l’emendamento per la realizzazione di tratti stradali di esodo per migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione veicolare nel lungomare Stagnone di Marsala – Via Giacalone;

➢ l’emendamento per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.



Pertanto, riteniamo che l’assessore Bilardello avrebbe dovuto fare qualche riflessione in più prima di addossare ad altri organi responsabilità che invece derivano dalle decisioni adottate dall’amministrazione”.