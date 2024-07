Al Festival ‘Il mare colore dei libri’ di Marsala Marinella Manicardi legge Patrizia Cavalli

Uno degli eventi più attesi che avrà luogo nella prima giornata del festival “Il mare colore dei libri”, oggi alle ore 21, è la performance attoriale di Marinella Manicardi che interpreterà un’ampia scelta di testi – tra poesia e prosa – di Patrizia Cavalli, una delle più importanti e popolari voci della poesia contemporanea., scomparsa nel 2022 dopo lunga malattia. Un reading che l’attrice bolognese ha portato con successo in alcune piazze e teatri italiani. Marinella Manicardi leggerà versi e prose, tra l’altro, dalla raccolta che riunisce le prime “Poesie (1974-1992), da “Sempre aperto teatro”, da “Pigre divinità e pigra sorte”, e dalle raccolte più recenti “Datura” e “Vita meravigliosa”, tutte pubblicate da Einaudi, nonchè dal libro di prose “Con passi giapponesi”.

La performance sarà introdotta da Francesco Vinci. Per la Manicardi è un ritorno a Marsala, ad aprile aveva realizzato al Carpe Diem un laboratorio di teatro basato sui quattro testi confluiti nel libro edito da Editoria & Spettacolo di Luigi Gozzi, suo marito. Marinella Manicardi, attrice, scrittrice, regista, laureata in lettere, debutta con Gozzi in teatro, dirigendo il TNE/Teatro delle Moline di Bologna. Lavora anche con Edoardo Sanguineti, Elio Pagliarani, Roberto Roversi, Carlo Lucarelli, ecc. Ha alle spalle diverse regie e drammaturgie, registrando radiodrammi e teatro per la Rai. Ha pubblicato diversi volumi e affiancato al lavoro in scena quello didattico per Università, biblioteche, scuole e teatri.