A Campobello il cartellone estivo si prepara ad agosto: “L’ente non naviga in buone acque”

Al fine di poter organizzare un programma di manifestazioni estive con l’obiettivo di allietare l’estate nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, l’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara invita artisti, enti e associazioni a proporre spettacoli, manifestazioni e iniziative d’intrattenimento da realizzare, tra agosto e settembre, a titolo gratuito, in considerazione della grave crisi finanziaria che impedisce al Comune di stanziare somme per spese non obbligatorie. Tanto ritardo rispetto agli altri comuni trapanesi, anche rispetto a Petrosino, un altro ente che non naviga in buone acque economiche ma che è riuscito ad allestire un cartellone di eventi grazie alle associazioni. L’Amministrazione metterà a disposizione il palco, il punto luce e l’inserimento della manifestazione all’interno del cartellone “Estate 2024”. Le proposte di adesione dovranno essere indirizzate al Comune di Campobello di Mazara – I Settore “Servizi Culturali” e inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.campobellodimazara@pec.it entro il 30 luglio. L’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune.