Ammàri Music Fest alle Cantine Baglio Oro di Marsala

Un’estate all’insegna della musica e del vino attende gli amanti del buon gusto. Con la direzione artistica di Filippo Peralta, Cantine Baglio Oro presenta l’Ammàri Music Fest 2024, una rassegna di concerti di qualità con vini e prodotti tipici che si terrà ogni giovedì sera a partire dal 28 luglio. Il 28 luglio si comincia con Tangamente con Fausto Beccalossi (bandoneón) e Gino De Vita (chitarra): un omaggio al tango argentino con un repertorio che spazia dai classici di Astor Piazzolla e Carlos Gardel a composizioni originali. L’abilità tecnica e la sensibilità artistica di De Vita e Beccalossi rendono ogni brano un’esperienza unica, arricchita da improvvisazioni che mostrano la loro affinità musicale e la loro capacità di comunicare senza parole. I biglietti per i concerti dell’Ammàri Music Fest 2024 sono già in prevendita su Tickettando e presso Viaggi Smile, in via dei Mille a Marsala.