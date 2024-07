Terrazza d’Autore: a Valderice il libro di Di Girolamo-Trocchia su Messina Denaro

Il secondo appuntamento di Terrazza d’Autore, la rassegna letteraria giunta quest’anno alla sua XIX edizione, è dedicato ad una storia di attualità, quella della latitanza e cattura di Matteo Messina Denaro, e lo fa a partire dal libro Una vita tranquilla di Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia. Un arresto clamoroso, quello del capomafia di Castelvetrano, avvenuto dopo trent’anni di latitanza. Il boss, che in passato aveva fatto della riservatezza un culto, dell’invisibilità una dote, della segretezza una religione, proprio lui si era affidato a soggetti conosciuti dalle forze dell’ordine e viveva a pochi chilometri da casa, tra donne gelose, supermercati e barbiere. E tra medici e pazienti si faceva notare per la sua cordialità.

L’appuntamento è per il 25 luglio alle ore 19, al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice. Converserà con l’autore Ornella Fulco. L’ingresso è libero. Nell’occasione sarà anche presentata l’antologia “Seguirà firmacopie”, a cura di Domenico Occhipinti per Navarra Edizioni, dedicata alle Rassegne e ai Festival culturali in Sicilia. Il volume contiene, tra le altre, un’articolata intervista alle curatrici di Terrazza d’Autore, Ornella Fulco e Stefania La Via.