Milite Ignoto, quattro associazioni sostengono l’appello dell’Anpi e scrivono a sindaco e Consiglio

Un accorato invito alle istituzioni locali affinchè provvedano alla realizzazione del monumento al milite ignoto presso il Cimitero di Marsala. L’appello arriva da quattro associazioni lilibetane, a pochi giorni dal nuovo appello lanciato in tal senso dal presidente della sezione “Vincenzo Alagna” dell’Anpi, Pino Nilo. Le associazioni Ande, Storia Patria, Il Rumore delle Idee, Sapori e Colori (tramite i presidente Giuseppina Passalacqua, Ignazio Caruso, Vita Maria Montalto e Caterina Martinez) hanno sottoscritto una nota congiunta, rivolta al sindaco Massimo Grillo e al presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano in cui evidenziano che il progetto depositato nel 2022 presso l’ufficio tecnico preposto per l’edificazione di una degna sepoltura al Milite Ignoto Marsalese “non è stata ancora nemmeno avviata”. Di conseguenza, le associazioni esortano il sindaco e il Consiglio comunale “a compiere le azioni atte a dare inizio ai lavori per una degna sepoltura al Milite Ignoto Marsalese, che simboleggia tutti i Caduti della prima e della seconda guerra mondiale e quanti sono caduti per l’Italia al fine che le cittadine e i cittadini abbiano un luogo ove recarsi per commemorare i propri Caduti il 4 novembre di ogni anno e non soltanto”.