Autonomia differenziata, si firma anche a Marsala per il referendum abrogativo

“Contro l’autonomia differenziata – Una firma per l’Italia Unita Libera e Giusta” è lo slogan che avrà come principale obiettivo la raccolta delle firme necessarie, 500.000 in tutta Italia, per indire un Referendum Abrogativo riguardante la Legge 86/2024, ovvero la c.d. legge sull’Autonomia differenziata. L’Autonomia differenziata, così come introdotta dal Governo Meloni, rischia di creare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, compromettendo il principio di uguaglianza e di solidarietà nazionale sancito dalla Costituzione. I partiti di area progressista, i sindacati e le associazioni locali, che hanno già aderito alla costituzione del comitato provinciale, uniti dal comune obiettivo di difendere l’unità dell’Italia e garantire l’equità nei diritti e nei servizi per tutti i cittadini italiani, organizzano a Marsala dei banchetti per la raccolta delle firme. È possibile firmare venerdì 26 luglio dalle ore 18 fino alle ore 22 in Piazza della Repubblica e domenica 28 luglio dalle ore 8 fino alle ore 13 nel Piazzale del Monumento ai Mille.