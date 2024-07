Marsala, riuniti dopo 50 anni dal diploma liceale

Dal 1969/1974 sono gli anni trascorsi insieme, in grande armonia, fra i banchi della sezione C del Liceo Scientifico di Marsala. Sedici di loro sono riusciti a riunirsi per festeggiare, nell’incantevole cornice della laguna sulla terrazza del Golden Hour. Sono state ore intense di grande festa, dove i commensali si raccontavano fra cibo ,musica e pensieri per gli assenti…. tanto amore e voglia di stare insieme con la consapevolezza che esserci era la testimonianza che “i migliori anni”sono stati ma soprattutto sono ancora quelli che ogni giorno si vivono in salute e serenità.

Questi gli ex alunni riuniti: Salvatore De Vita, Pino Marrone, Enza Misso, Severino Balsamo, Salvatore Vaiasuso, Anna Pace, Marilena Fratelli, Graziella Campanella, Giacomo Arini, Antonello Gerardelli. La fila dietro sempre da sinistra: Vannella Maggio, Emanuele Fratelli, Salvatore Laudicina, Michelangelo Passalacqua. E poi Mimma Puma ed Angelo Tumbarello.