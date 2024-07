Olio esausto, a Marsala si rinnova il servizio di raccolta

Il Settore Servizi Pubblici Locali del Comune di Marsala con determina, propone di rinnovare per un altro anno la convenzione tra il Comune di Marsala e la Ecolit Trasporti srl di Napoli con la sottoscrizione formale di un documento per il servizio che prevede l’installazione, a titolo gratuito per l’Ente comunale, di campane di raccolta dell’olio vegetale esausto, ovvero quello di scarto dopo l’uso che se ne fa in cucina, sul territorio comunale. I contenitori verdi che si trovano in varie aree della Città, tra cui in zona via Sibilla e Porticella, servono agli utenti domestici per smaltire l’olio che, se sversato nei rubinetti o nell’ambiente, crea inquinamento alle falde acquifere. Da qui l’importanza di garantire il servizio in un vasto territorio come quello lilybetano con una raccomandazione per i gestori: cercare di pulire spesso tali contenitori visto che l’olio facilmente può scivolare; ai cittadini si consiglia di gettare lì solo lo scarto liquido e non altri rifiuti.