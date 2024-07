Successi internazionali per il nuotatore marsalese Valerio Mannone

Continua ad ottenere ottimi risultati anche in campo extranazionale, il nuotatore marsalese Valerio Mannone. Il giovane atleta si approccia alle vasche sin da piccolissimo, partendo da Marsala e dalla locale società di nuoto, quando ancora c’era una piscina comunale accessibile. Tanti successi a livello provinciale e regionale fino alla formazione in Inghilterra. E’ qui che con la squadra del college in cui studia, prende parte al prestigioso torneo Adam Peaty Race sotto gli occhi del campione britannico il 29 e 30 giugno scorsi, a Plymouth nel Devon. Buoni i tempi conquistati sopratutto nel 50 metri farfalla (25.72); la medaglia d’argento è arrivata nei 100 metri misti davanti una platea di star internazionali dello sport acquatico e non.