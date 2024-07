Dramma a Castelvetrano, una donna cade dal nono piano di un palazzo

Dramma a Castelvetrano ieri, in un palazzo, il più alto della città, in via Garibaldi. Una donna è caduta dalla tromba delle scale, dopo un volo di 30 metri per 9 piani ed è morta sul colpo. Aveva infatti raggiunto l’ultimo piano. Sembra che la vittima non abiti nel palazzo e che nessuno la conoscesse. Al vaglio degli investigatori la possibilità che la donna sia arrivata ed entrata all’interno dell’immobile e che abbia messo in atto un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Carabinieri della compagnia di Castelvetrano che stanno conducendo le indagini.