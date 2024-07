Festeggia 50 anni dal diploma l’ex V C del Commerciale ‘Garibaldi’ di Marsala

È stata una serata di festa in un ristorante petrosileno, dove 22 ex compagni di scuola della V C dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala si sono riuniti per celebrare il loro 50° anniversario di maturità. Cinquant’anni fa, questi giovani studenti si diplomarono e da allora, anno dopo anno, per cinquant’anni continuativi, si sono incontrati per festeggiare la loro maturità avvenuta proprio nel mese di luglio del lontano 1974. Sono cresciuti assieme, hanno partecipato ai loro reciproci successi professionali e familiari. Hanno condiviso gioie e momenti drammatici come la perdita di quattro loro compagni. Ma il loro spirito, il loro cameratismo, la voglia di vivere, di ridere e i momenti goliardici non sono mancati. Tutti hanno indossato jeans e T-shirt con un orgoglioso 50 stampato sul petto a ricordare le loro nozze d’oro con la maturità.

E così nella magica serata della location, con il suono delle onde del Biscione, e con le luci della città in lontananza, i maturi del ’74 hanno riempito i calici e brindato al loro futuro. Un futuro pieno di serenità, di speranza, di pace e la promessa di altri anniversari di vita condivisa. In foto, da sinistra: Paolo Pace, Gianni Sardo, Francesco Brugnone, Gaspare Ognibene, Giacomo Signorino, Andrea Caradonna, Dario Sardo, Sebastiano Titone, Franco Coppola, Diego Morana, Ignazio Titone, Giuseppe Parrinello, Antonino Amato, Gianfranco Parrinello, Giuseppe Giacalone, Vito Giacalone, Vito Buffa, Salvatore Buscemi, Pietro Bonomo, Angelo Marino, Giuseppe Asaro, Giovanni Falco. In basso: Alfonso Sanfilippo.