Ospedale Marsala, Croce (Asp) replica a Safina: “Non c’è nessuna regressione al reparto di diabetologia”

Il reparto di Endocrinologia e Diabetologia dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è in fase di regressione. A sostenerlo è il deputato regionale del Pd Dario Safina, che nel fine settimana ha presentato un’interrogazione urgente all’attenzione del governo regionale.

Alla sortita dell’esponente dem ha replicato il dirigente dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, secondo cui “è assolutamente falso affermare che ci sia una regressione della Unità operativa complessa Malattie endocrine e del ricambio della nutrizione dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala”.

“Con la recente assunzione di due giovani medici – aggiunge Croce – abbiamo potenziato l’organico del reparto, che non ha mai risentito di alcuna penalizzazione e anzi, stiamo già pianificando una serie di ulteriori iniziative volte ad accrescere il ventaglio di servizi all’utenza. Non è stato registrato alcun disservizio, cure e servizi sanitari sono regolarmente garantiti, così come le visite periodiche ai pazienti in cura, gli screening e l’attività di prevenzione secondo i protocolli sanitari. Gli ottimi livelli delle prestazioni del reparto, Centro di riferimento regionale per il Diabete e le Nuove Tecnologie, diretto dalla responsabile Maria Antonietta Scarpitta, sono stati sempre garantiti anche grazie alla dedizione e all’eccellente professionalità del personale sanitario che opera quotidianamente assicurando le migliori risposte ai bisogni dell’utenza, seppur con le criticità dovute alla carenza di personale medico comuni a tutta la sanità nazionale”.