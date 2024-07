Marsala: tracce di sangue davanti Palazzo VII Aprile

Ancora una volta tracce di degrado all’ingresso di Palazzo VII Aprile, sede del Consiglio comunale di Marsala. Dopo i bisogni fisiologici che sono stati individuati nel muro dello storico edificio e dopo i malumori di cittadini e consiglieri comunali per alcune presenze moleste a tutte le ore del giorno e della notte negli scalini del Palazzo, il sindaco Massimo Grillo ha annunciato un’ordinanza anti-bivacco ma sull’argomento proprio il primo cittadino ha detto che avrebbe voluto interessare l’intera Assise Civica prima della firma dell’atto. Questa mattina, su segnalazione di un consigliere comunale, proprio davanti il portone di Palazzo VII Aprile, sono state rinvenute delle cospicui tracce di sangue. Naturalmente non si conosce nè la provenienza nè la qualità del prodotto ematico (se umana o animale), rimane il fatto che siamo tutti in attesa dell’iniziativa amministrativo-politica.