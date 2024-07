A Custonaci la Settimana dello Sport dal 27 luglio al 4 agosto

ll Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N. – Comitato Provinciale di Trapani in collaborazione con l’ASD Energy in Progress 2.0 e con il patrocinio del Comune di Custonaci danno il via alla 7° edizione della “Settimana dello Sport” che si svolgerà dal 27 luglio al 4 agosto, nella suggestiva Baia di Cornino. Un evento sportivo e culturale di grande rilevanza nonché il primo in assoluto organizzato nella regione. Una fiera con numerosi tipi di sport, un palinsesto ricco di intrattenimento, spettacoli serali di danza sport e musica.

Spazio anche ai nostri amici a 4 zampe: il 28 Luglio la seconda edizione della “Sfilata a 4 Zampe” che ha lo scopo di avvicinare sempre più grandi e piccini al magico mondo dei cani. L’obiettivo è quello di sensibilizzare alla cultura cinofila nonché rendere protagonisti i cani, fortunati e non. Inoltre il 4 agosto si svolgerà la seconda edizione del Cornino BABY Contest rivolto a tutti i bambini da 3 a 12 anni con le categorie Sfilata , Ballo e Canto. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio diverse attività , dalla zumba, al caraibico, salsa, liscio, fitness, acquafitness, karate, judo, animazione, tornei di : calcio a 5, beach volley, padel, beach soccer, ping pong, calciobalilla e tanto altro. Uno spazio dedicato anche alla bellezza e alle coccole, dove vivere il piacere del massaggio. Qui la pagina ufficiale. Per info e/o iscrizioni: 3932031787 – 3930051702.