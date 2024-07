Una notte al Museo, i bambini scoprono Lilibeo

“Discovery Lilibeo, scopri l’antica Lilibeo giocando”, si è appena concluso con grande successo al Parco di Lilibeo. Si è trattato di una serie di incontri di didattica museale organizzati con cura e dedizione, e ciascuno è stato un viaggio ricco di visite guidate tematiche e attività ludiche che spaziavano dalla caccia al tesoro al mosaico, dalla pittura al fumetto, dalla pasta da modellare al découpage, ai graffiti, alla scrittura creativa, comprendendo anche una “Notte al Museo”.

Gli appuntamenti si sono svolti con cadenza bimensile, da dicembre a luglio, nelle sale del Museo archeologico, ideati e condotti dalle archeologhe Sara Parrinello e Manuela Lombardo, che hanno dedicato ai più piccoli delle visite guidate, laboratori creativi e varie attività ludiche per far scoprire loro, in una modalità divertente e alternativa, i reperti che raccontano la storia della città antica, che adesso è diventata la “loro città”. Il gioco intelligente ha stimolato la creatività, la capacità di osservazione, la memoria e lo spirito di squadra grazie a tanti temi diversi che hanno spaziato dall’amore all’alimentazione nell’antichità, ai commerci: argomento, quest’ultimo, chiave per conoscere la storia di Lilibeo per la sua posizione strategica nel Mediterraneo. I giovanissimi esploratori di Lilibeo, guidati da Sara e Manuela, hanno sperimentato la magia di una “Notte al Museo” tra le suggestive sale delle Navi antiche: H. Frost, in cui è esposta la Nave punica, e S. Tusa che ospita la Nave di Marausa 1.