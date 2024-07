Dopo che la maggioranza in consiglio comunale a Marsala si è divisa, frantumata in mille rivoli partendo da 21 consiglieri che avevano eletto il sindaco Massimo Grillo e giungendo a diversi gruppi dei quali la maggior parte non sostengono più la maggioranza, è arrivata la volta della minoranza.

Non si tratta di cambio di schieramento ma di abbandono del gruppo “Impegno Comune” da parte del consigliere Rino Passalacqua. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale l’ex assessore ha dato lettura di una nota che sancisce il suo passaggio al gruppo misto. “Le visioni politiche e le decisioni assunte dai componenti del gruppo – scrive il consigliere che tiene a sottolineare che rimarrà all’opposizione della amministrazione guidata da Grillo -, hanno visto dinamiche sempre più divergenti”.

Passalacqua si riferisce in ultimo al voto favorevole espresso da Nicola Fici e Mario Rodriquez alla delibera sul Piano delle Dismissioni degli Immobili Comunali. A Passalacqua ha replicato NIcola Fici che ha ricordato l’impegno comune del gruppo d’opposizione che comunque continueranno ad esitare favorevolmente tutti i provvedimenti che riterranno opportuni per la città.