La Rai manda in onda la fiction su Stromboli. Il presidente Schifani: “Oltre al danno, pure la beffa”

La Rai vuole mandare in onda la fiction che per girarla è stato appiccato un incendio a Stromboli.

“Sempre al tuo fianco’ la fiction sulla Protezione civile sul cui set il 25 maggio del 2022 si sviluppò l’incendio che carbonizzò la montagna di Stromboli, compare tra quelle presentate dalla Rai nei palinsesti per la prossima stagione autunnale: la messa in onda è prevista su Rai1 a partire dal 15 settembre.



La fiction – nel cast Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta – era stata bloccata dall’azienda, in attesa degli esiti giudiziari, e, nello scorso mese di aprile, dopo una proiezione privata, era arrivato anche il diniego alla messa in onda da parte degli abitanti di Stromboli.

Per l’incendio ci sono sei indagati per reato di disastro ambientale, tra cui due persone giuridiche che rappresentano rispettivamente la società di produzione cinematografica e quella di realizzazione di effetti speciali.

L’annuncio della messa in onda sta suscitando molte polemiche.

“Dopo il Covid, l’incendio, l’alluvione, le bizze del nostro amato vulcano ecco arrivare la notizia dell’intento della Rai di trasmettere il prossimo settembre la fiction ‘Sempre al tuo fianco’.

Vogliamo ricordare che per la realizzazione di questa fiction il giorno 25 maggio 2022 la produzione 11 Marzo Film, ingaggiata da Rai ficion, riprodusse la scena di un incendio presumibilmente non autorizzato, a pochi metri dal centro abitato dell’isola di Stromboli, in una giornata di forte vento” sottolinea la Pro Loco di Stromboli.





A distanza di poco più di 2 mesi, il 12 agosto 2022, il disastro idrogeologico: una forte bomba d’acqua ha fatto cadere dalla montagna, che l’incendio aveva privato di vegetazione, oltre 40 mila tonnellate di terra e fango danneggiando case, strade e ferendo alcune persone.

“Per Stromboli, oltre al danno, pure la beffa. Non solo la società di produzione non ha ancora provveduto al risarcimento dopo il procurato incendio sul set di due anni fa, ma adesso la Rai ha pensato bene di programmare la messa in onda della fiction per il prossimo settembre, nonostante il parere negativo unanime degli abitanti dell’isola che hanno già visto l’anteprima. Una produzione che non ha assolutamente la valenza di promozione turistica e che appare controproducente e inopportuna, anche per come è concepita la trama, in un periodo di allerta rossa e di stato di mobilitazione dichiarato dal governo nazionale, in cui abitanti e albergatori sono già duramente provati dall’emergenza continua”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, prendendo posizione sulla programmazione nei prossimi palinsesti autunnali della fiction sulla Protezione civile “Sempre al tuo fianco”, ambientata nell’isola delle Eolie.

“Piuttosto che dare ristoro – prosegue Schifani – si aggiunge ulteriore nocumento. E ciò è intollerabile. Domani scriverò all’amministratore delegato della Rai e alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi per chiedere ufficialmente di sospendere la programmata messa in onda, sollecitando anche il rispetto dell’impegni assunti per adeguate misure compensative a favore dell’isola“.