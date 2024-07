“Chiudere la Riserva dello Zingaro è arrecare danno all’economia del territorio”

Ormai da diversi giorni la Riserva Naturale Orientata (RNO) dello Zingaro, prima area protetta della Sicilia e meta di migliaia di visitatori, che spesso scelgono come meta delle loro vacanze San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, proprio per potere visitare questo territorio, si vedono negare la possibilità di accedere alla Riserva in virtù di un paventato rischio per le condizioni meteo avverse. Se le condizioni meteo avverse sono rappresentate dal caldo, il direttore, unico arbitro della scelta di tenere aperta o chiusa la Riserva, potrebbe chiudere la Riserva per tutto il periodo estivo.

“Chiunque viva in Sicilia sa bene che il rischio incendi in Riserva, e dunque la necessità di precludere l’accesso ai visitatori, si verifica nelle giornate in cui soffiano i venti di scirocco. Non si può, a parere nostro, arrecare un notevole danno all’economia di due comuni solo in funzione di un paventato rischio per i visitatori a causa delle alte temperature e in assenza di qualunque tipo di ventilazione – affermano i consiglieri comunali Giuseppe Catanese, Elisa Cracolici, Paola La Sala e Francesco Valenza. Sarebbe bene che gli organi regionali prendessero contezza della attuale insostenibile situazione, per indicare all’attuale Direttore come le scelte debbano essere ponderate, valutando i rischi in base alle reali situazioni meteo”.