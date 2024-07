Un petrosileno agli Europei Under 20 di Pallamano: Giorgio Adamo in Nazionale

Si disputano in questi giorni in Slovenia i Campionati Europei giovanili Under 20 (EHF EURO) di Pallamano, che vedrà impegnata la Nazionale Italiana in un girone di qualificazione insieme a Danimarca, Israele e Slovenia. Tra gli azzurri, arriva un’ottima convocazione per il nostro territorio: il 19enne Giorgio Adamo approda in Nazionale dopo la meritata promozione in serie A Gold del Camerano, squadra marchigiana in cui ha militato l’atleta petrosileno nella stagione 2023/2024 e che ne ha saputo riconoscere e valorizzare il talento.

Nella stessa stagione, in occasione dell’ultima Youth League Under 20 Nazionale svoltasi presso il centro federale di Chieti, il mancino siciliano ha ottenuto due importanti riconoscimenti come Migliore Ala Destra e Top Scorer del Torneo. Orgogliosissimo delle sue origini petrosilene, per Giorgio Adamo si prospetta un grande futuro sportivo nella scena della Pallamano italiana.