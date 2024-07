L’opposizione petrosilena: “Centro città e litorale sporco, ma Tari aumenta”

A Petrosino si fa sentire l’opposizione consiliare. Il gruppo che fa capo a Marcella Pellegrino non è d’accordo sugli alti costi del PEF – Pieno Economico Finanziario approvato dalla maggioranza in merito alla Tari anno 2022/2025. Ma a questo non sembra esserci una pari pulizia e un decoro della Città. “Abbiamo segnalato più volte all’URP l’abbandono di rifiuti anche all’interno del cimitero – fanno sapere i consiglieri di minoranza – ma non abbiamo avuto nessuna risposta e nessun intervento è stato fatto. La tassa di soggiorno poteva essere spesa per la sicurezza delle strade anzichè per feste e festini. Ci chiediamo anche che fine ha fatto la rotatoria che doveva essere pronta a gennaio in via Gianinea, al momento rimasta incompiuta”.

Il gruppo consiliare, formato da Marcella Pellegrino, Laura Sanguedolce e Roberto Bonomo segnalano le spiaggie sporche e impraticabili come Piazza Biscione: “Parte di asfalto è mancante, i blocchi di cemento che separavano la spiaggia dalla strada non esistono più, sono sommerse dalla posidonia. La sera poca sicurezza visto i motorini che sfrecciano incuranti dei pedoni” incalzano i consiglieri.