Una nuova via a Marsala intitolata allo storico Giuseppe Agosta

L’Amministrazione comunale di Marsala continua a intitolare vie e strade della Città e a modificare la toponomastica precedente. La strada che collega la via del Fante al viale Battaglia delle Egadi (ovvero una piccola traversa del Lungomare Salinella dopo l’Ouverture Pellegrino) infatti, verrà intitolata al professore Giuseppe Agosta, illustre storico marsalese. La cerimonia sarà alle ore 10,30. Il 19 luglio invece, alle ore 9, verrà deposta una corona nella via Emanuela Loi, di fronte al Commissariato di Polizia di via Verdi, in memoria di quanti hanno perso la vita nella strage di via D’Amelio, ovvero gli agenti della scorta e il magistrato Paolo Borsellino. Proprio il 19 luglio ricorrono i 32 anni dall’attentato mafioso.