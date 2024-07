A Mazara del Vallo si sistemano le strade con mezzi comunali

“Con personale e mezzi comunali abbiamo avviato stamani una serie di interventi di sistemazione del manto stradale nella zona di piazza Matteotti e corso Vittorio Veneto. Ci scusiamo con la cittadinanza per qualche piccolo disagio che i lavori comportano, ma si tratta di interventi necessari per garantire sicurezza e dare maggiore decoro in alcune arterie cittadine molto trafficate. Proseguiremo la serie di interventi in altre zone del territorio”. Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e Servizi alla Città di Mazara, Vito Torrente, che segue personalmente gli interventi realizzati “in house” dal Comune con propri mezzi e l’ausilio della squadra di pronto intervento coordinata dal dipendente comunale Girolamo Sala. Come anticipato dall’assessore gli interventi interesseranno nei prossimi giorni altre zone del territorio in cui il manto stradale presenta segni di usura.