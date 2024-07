Deroga al volume della musica a Marsala, ma solo se l’evento è organizzato o patrocinato dal Comune

Fino al prossimo 30 settembre è disposta la deroga al limite dei valori di emissione sonora, così come prevista dalla vigente normativa. La deroga riguarda eventi, manifestazioni, spettacoli e intrattenimento musicale promossi/organizzati/patrocinati dal Comune di Marsala. Quindi ciò vale anche per i concerti che i locali commerciali (bar, pub, ristoranti, ecc.) hanno inserito nel cartellone del programma estivo varato dall’Ente e chiamato ‘Musica in Comune’.

Lo dispone l’Ordinanza del sindaco Massimo Grillo – la n.47/2024 – ribadendo altresì che l’intrattenimento musicale è consentito fino all’1.00 del giorno successivo: superando tale orario, vanno osservati i valori limite della classe acustica di appartenenza. Fa eccezione il periodo che va dal 14 al 20 agosto, nel corso del quale l’intrattenimento musicale è consentito fino alle ore 2 del giorno successivo. Nel provvedimento sindacale si richiama anche al rispetto delle norme riguardanti la salvaguardia e la tutela dei Siti di Rete Natura 2000.