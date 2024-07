“Troppi rifiuti in spiaggia”, a Mazara richiesti più controlli

Troppi rifiuti lasciati in spiaggia dai bagnanti. L’assessore mazarese Vito Torrente fa un appello a cittadini e turisti. “Ogni giorno, come è nostro dovere, procediamo alla pulizia dei tratti di spiaggia libera, ma purtroppo sempre più spesso si segnala la presenza di rifiuti, bottiglie e in alcuni casi anche pannolini in spiaggia. In tutti i tratti di spiaggia libera oltre a doccette e servizi sono presenti anche i contenitori dei rifiuti. Non si comprende quindi un tale comportamento incivile che certamente riguarda una minoranza ma che va contrastato con forza. Confidiamo pertanto in un maggior senso civico da parte dei fruitori del nostro litorale perché la spiaggia ed il territorio sono patrimonio di tutti. Non solo dell’amministrazione comunale!”, afferma l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e Servizi.

Lo stesso annuncia inoltre un’intensificazione dei servizi di controllo ambientale anche con l’ausilio di telecamere di videosorveglianza.