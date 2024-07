Porto di Marsala, Di Girolamo incalza Grillo: “Che fine ha fatto il nuovo progetto?”

“Che fine ha fatto il progetto e il relativo finanziamento di oltre un milione di euro per il porto di Marsala?” E’ stato perso anche questo finanziamento? Perché il sindaco non ne parla più?” .

A lanciare i suddetti interrogativi è l’ex primo cittadino di Marsala, Alberto Di Girolamo, che torna ad incalzare l’amministrazione Grillo sulla gestione dei fondi destinati alla città. Stavolta l’attenzione è rivolta al porto, infrastruttura potenzialmente strategica, ma su cui si continuano a registrare criticità di vario genere.

“Prima – prosegue Di Girolamo con riferimento all’attuale sindaco – ha restituito i settecento mila euro che la regione dietro sua richiesta aveva assegnato al comune per il progetto. Una figuraccia incredibile. Dopo per molti mesi ha raccontato che grazie sempre a lui, il genio civile avrebbe fatto il progetto con il finanziamento regionale e che finalmente Marsala avrebbe avuto il porto. Avrebbe dovuto dire, il progetto per la messa in sicurezza, ma è bravo a cercare di confondere le idee. Naturalmente non ha mai parlato dei soldi per la realizzazione”.

Di Girolamo torna anche sulla vicenda del porto turistico che avrebbe dovuto realizzare la Myr di Massimo Ombra: “Siamo in queste condizioni perché l’imprenditore che doveva realizzare il mega porto turistico, ha tenuto in scacco la città per circa dieci anni e dopo, scoperto che non aveva né i soldi né i finanziatori, la regione, il comune, e gli altri enti coinvolti, abbiamo dovuto interrompere la convenzione e ricominciare daccapo. Subito dopo, come amministrazione, abbiamo presentato alla regione un progetto di massima per la messa in sicurezza del porto che poteva essere utilizzato e inoltre mi avevano assicurato che c’erano 15/20 milioni di euro per la realizzazione. Dopo quattro anni di questa amministrazione e tante promesse e chiacchiere, del porto non si hanno più notizie. Verosimilmente anche questo finanziamento è stato perso, come quelli per i passaggi a livello, per lo scorrimento veloce Marsala-Mazara, per la messa in sicurezza del lungomare Boeo, forse anche quelli per l’apertura dei canali dell’isola lunga per non far morire lo Stagnone, e tanti altri”.

Infine, Di Girolamo riserva una critica più generale a Grillo sulla gestione dell’amministrazione comunale: “Al sindaco della città non interessa niente, interessa solo fare piccoli favori, indossare la fascia tricolore per intitolare strade, per mettere la prima pietra in progetti non suoi e prendersi meriti che non ha, cambiare assessori e prepararsi alle prossime elezioni con le solite promesse da marinaio. Nel frattempo la città continua a morire. I turisti scappano per le condizioni in cui la trovano, per la carenza o assenza di servizi, e vanno via con l’immagine negativa che trasmetteranno agli altri. Dei turisti al sindaco verosimilmente non importa niente, anche perché questi non votano a Marsala. Ma agli operatori turistici, agli addetti ai lavori e ai cittadini interessa della città e del porto. A che punto è il progetto? C’è ancora il finanziamento? Ci sono ancora i soldi per la messa in sicurezza almeno delle parti più ammalorate? I cittadini hanno diritto a essere informati e a sapere la verità, magari con una conferenza stampa con domande e risposte e non con i soliti comunicati spesso non verificabili”.