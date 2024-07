Il caldo aumenta ancora: allerta rossa a Trapani, Agrigento e Caltanissetta

La morsa del caldo non lascia il Sud Italia. L’anticiclone africano avvolgerà ancora per qualche giorno il Mediterraneo, determinando temperature elevate (o molto elevate), al di sopra delle medie stagionali. La Protezione Civile Regionale prevede per la giornata di mercoledì 17 luglio, allerta rossa per incendi e ondate di calore sulle province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, arancione sul resto dell’isola. Previsti venti deboli, in prevalenza nord-occidentali, con locali rinforzi sulla parte occidentale e ionica dell’isola.

Critica la situazione a Palermo, dove sono previste due giornate di caldo da “bollino rosso”, con temperature percepite vicine ai 40 gradi. Come da protocollo, viene raccomandata massima prudenza negli spostamenti agli anziani e alle categorie più fragili, con la raccomandazione di evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Nel frattempo cresce la preoccupazione anche sul fronte agricolo. Dopo un’annata caratterizzata da poche precipitazioni, il caldo di queste settimane rischia di compromettere ulteriormente il raccolto stagionale e di prosciugare gli invasi. Sul fronte della siccità si registra una dura presa di posizione di Legacoop Sicilia: “l’isola è ormai stremata, siamo convinti che questa drammatica situazione sia figlia sì dei cambiamenti climatici, ma soprattutto dell’incapacità, trentennale, della classe politica di avere una visione, una programmazione, in grado di dotare la Sicilia, terra tradizionalmente arida ed alle prese con strutturali problemi idrici, di infrastrutture degne di questo nome”.