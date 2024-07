L’Istituto Case Popolari porta a termine alcuni lavori in Provincia di Trapani

Procedono negli edifici di proprietà dell’Iacp di Trapani, i lavori di ripristino e risanamento finanziati con il PNC complementare al PNRR. In alcuni casi i lavori sono stati ultimati ancora prima delle scadenze contrattuali previste per la loro consegna. Gli interventi edilizi rientrano nella rigenerazione urbana che comprende l’efficientamento energetico, anche attraverso la collocazione di nuovi infissi e l’isolamento termico dei prospetti. L’Iacp di Trapani è stato ammesso ad ottenere i finanziamenti del programma “Sicuro, verde e sociale” per la riqualificazione degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Le progettazioni sono state elaborate nel rispetto dei protocolli CAM (Criteri Ambientali Minimi) e DSNH (Do No Significant Harm) che danno qualità alla progettazione sotto il profilo della qualità della vita. In una parola la finalità è quella di assicurare agli assegnatari e al contesto urbano, la sostenibilità ambientale e sociale.

In generale le scadenze di consegna delle opere ultimate è fissato per il prossimo autunno, ma già alcuni cantieri hanno visto la ultimazione degli interventi edilizi. Sono stati ultimati con il risanamento edilizio, oggetto degli interventi progettati dall’ufficio tecnico dell’Iacp di Trapani, le palazzine ricadenti nei Comuni di Trapani, Castelvetrano, Partanna, Custonaci.

Si tratta delle palazzine:

Trapani via Vito Catalano lotto 1 scale A e B (32 alloggi)

Castelvetrano via Giancontieri 1,2,e 3 (24 alloggi)

Partanna via Milano lotto 5 nn. 8 e 9; lotto 3 nn. 10 e 11; lotto 2B n. 64 (14 alloggi)

Custonaci via Scurati (8 alloggi)

L’ammontare complessivo dei finanziamenti PNC ottenuto dall’Iacp di Trapani è risultato pari a 38 milioni di euro, destinati a 36 progetti, per complessivi 867 alloggi popolari, suddivisi in 12 Comuni della provincia. L’Iacp aveva sottoscritto con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, un protocollo di intesa volto a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse pubbliche. E questo al fine della prevenzione e del contrasto, delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e incentivo del PNC(PNRR, attraverso modalità condivise di coordinamento e cooperazione. Un accordo per non trasformare le opportunità in sottrazione di risorse pubbliche. Tra Iacp e Guardia di Finanza è intercorso un flusso reciproco di notizie utili e di dati in modo favorire tutte le misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni degli interessi economici-finanziari connessi alle misure di sostegno e ai finanziamenti. Guardando alle opere concluse, i risultati ottenuti, che facilmente possono essere ben visti da chiunque, dimostrano che con la disponibilità di risorse, messe a disposizione in questo caso dal PNC, l’Iacp è in grado, con progettazioni di carattere straordinario, di cancellare il degrado edilizio, riconsegnando agli aventi diritto complessi urbani e alloggi dignitosi e accessibili. Negli ultimi anni le azioni di recupero edilizio, nuove costruzioni, il Social Housing in particolare, hanno contraddistinto un’attività dell’Ente altamente qualificata e qualificante per il territorio.