All’Insonnia Salotto Culturale di Tre Fontane il Mauro Carpi Quintet/Sextet in concerto

E’ tutto pronto per il secondo appuntamento del cartellone estivo di Insonnia Salotto Culturale a Tre Fontane, e dopo il grande successo di mercoledì 10 luglio con Greg e the five Freshmen, il 17 luglio arriva Mauro Carpi Quintet/Sextet, sempre con inizio alle ore 21.30.Il quintetto è nato nel 2000 per rendere omaggio all’indimenticabile arte di Joe Venuti e Stephane Grappelli, i due grandi musicisti che hanno dato un’anima swing al violino. Nella formazione gli equilibri sonori, acustici e raffinati, si fondono con l’energia e il dinamismo del miglior linguaggio jazzistico.

Nel repertorio del Quintet trovano spazio naturalmente i grandi autori delle migliori songs americane ma, spostandosi un po’ verso i ritmi latini, anche i grandi autori delle migliori songs sudamericane, da Jobim a Barque a Gilberto ma anche chicche come brani riarrangiati di autori che hanno un anima latina. Questa la composizione del gruppo: Mauro Carpi violino, Tony Terrasi piano, Fabio Crescente contrabbasso, Felice Cavazza batteria, Roberto Giacalone percussioni, Antonella Parnasso voce. Per informazioni e i biglietti chiamare ai numeri: 3755172759 – 3381326209 – 3345603865.