Giovane senegalese rischia di annegare nelle acque di Marsala, salvato dai bagnini della postazione “Escondido”

Nel pomeriggio di ieri 14 luglio, gli assistenti bagnanti di turno Kaled Horri e Francesco Licari in servizio nella postazione Escondido nella parte sud di Marsala, dipendenti e alla Cooperativa La Valle Verde, verso le ore 17,30 hanno tratto in salvo un giovane minorenne di colore in pericolo di annegamento.



Il giovane recuperato inizialmente era in condizioni accettabili, ma non avendo documenti e non parlando italiano poiché originario del Senegal gli assistenti bagnanti hanno avvisato Circomare Marsala che ha consigliato di chiamare gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Marsala, che sono intervenuti sul posto. Subito dopo è giunta anche la responsabile della della Casa di accoglienza del minore che arrivava sul posto portando i documenti del minore.

A questo punto il ragazzo accusava dei dolori al petto, e gli assistenti bagnanti assieme alla Polizia hanno ritenuto opportuno chiamare il 118 per gli accertamenti del caso.