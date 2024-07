Fermati due giovani per l’accoltellamento di studentesse universitarie marsalesi a Roma

Ci sono due indagati per l’accoltellamento di due studentesse universitarie di Marsala avvenuto a Roma nella notte tra il 2 e il 3 marzo scorso, all’interno della discoteca Opus Club, situata nel quartiere Flaminio. La notizia però, è emersa solo lo scorso fine settimana, quando sono stati individuati i due presunti responsabili. Le vittime, di 23 e 21 anni, sono state ferite mentre ballavano in pista: una al gluteo e l’altra a una gamba. Le aggressioni sembrano essere avvenute senza alcun motivo apparente. L’Opus Club aveva riaperto proprio quella sera, dopo un periodo di chiusura disposto dalla questura di Roma a causa di tre risse, che nei due mesi precedenti avevano provocato quattro feriti. L’Opus Club è una delle discoteche più in voga della Capitale.

Un’amica delle due ragazze ha confermato la presenza di due uomini, giovani e vestiti bene, ma con un atteggiamento sospetto, sulla pista da ballo. L’identificazione dei due presunti accoltellatori è stata possibile grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale.