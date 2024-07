“Non C basta”, al via la campagna abbonamenti 2024/25 del Trapani Calcio

“Non C basta” è lo slogan della campagna abbonamenti per assistere alle partite interne di campionato della stagione 2024/25. Il motto prende spunto da quanto già vissuto nella passata annata sportiva, ossia con il ritorno nel calcio professionistico al termine di un campionato da record e dalla vittoria della Coppa Italia Serie D, con l’intento determinato di tracciare una linea di continuità a quanto stabilito dal presidente Valerio Antonini. La campagna abbonamenti 2023/2024 è stata presentata presso la sala “Fulvio Sodano” del comune di Trapani nel corso della quale sono stati illustrati i prezzi e le modalità di sottoscrizione oltre a rendere note le location e le amichevoli del ritiro pre campionato.

Le date della campagna abbonamenti.

Da martedì16 luglio e fino a lunedì 22 luglio prenderà il via la prima fase riservata ai vecchi abbonati che potranno esercitare il diritto di prelazione sullo stesso posto scelto per la stagione precedente.

Da martedì23 luglio a lunedì 29 luglio gli abbonati della stagione 2023/2024 potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento con la possibilità di cambiare il proprio posto e/o settore

Da martedì 30 luglio scatterà la vendita libera degli abbonamenti.

Prelazione anche Online.

Da quest’anno sarà possibile esercitare il diritto di prelazione anche online attraverso il circuito Vivaticket. Il vecchio abbonato, una volta effettuato l’accesso al portale, per rinnovare il proprio abbonamento dovrà inserire il numero della vecchia tessera e la propria data di nascita.

Le tariffe.



Tribuna centrale

Intero: 400 euro

Over 65: 280 euro

Under 18(dai 5 ai 18 anni): 280 euro

Forze dell’Ordine e Forze Armate:280 euro



Tribuna laterale

Intero: 350 euro

Over 65: 230 euro

Under 18 (dai 5 ai 18 anni): 230 euro

Forze dell’Ordine e Forze Armate: 230 euro



Gradinata

Intero: 260 euro

Over 65: 155 euro

Under 18 (dai 5 ai 18 anni): 155 euro

Forze dell’Ordine e Forze Armate: 155 euro (solo possessore del tesserino di riconoscimento)



Curva

Intero: 135 euro

Over 65: 100 euro

Under 18 (dai 5 ai 18 anni):100 euro

Forze Armate: 100 euro



Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2019 (Under 5) l’ingresso è gratuito in tutti i settori.

Dove sottoscrivere gli abbonamenti.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere presso la biglietteria dello stadio “Provinciale” – sita in via Sicilia – che osserverà i seguenti orari:

Dal martedì al sabato: 9.30-12.30; dalle 16.30 alle 19.30.

Per sottoscrivere l’abbonamento occorre:

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Il vecchio abbonato per poter esercitare il diritto di prelazione deve presentare l’abbonamento della passata stagione sportiva

Le certificazioni ed attestazioni da allegare si possono scaricare da questa pagina: https://trapanicalcio.com/stadio/biglietti-abbonamenti/

Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento verrà rilasciata una tessera provvisoria. Il ritiro di quella definitiva verrà comunicato successivamente.

Disabili e categorie speciali. Per i disabili con disabilità certificata al 100% e i relativi accompagnatori, previa esibizione della documentazione sanitaria, l’ingresso sarà gratuito e verrà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili nell’apposito settore a bordo campo.

Pagamento rateizzato.

La società ha deciso di concedere un pagamento rateizzato in un massimo di 10 soluzioni, senza interessi. Prima rata entro 30 giorni

I prezzi della singola partita.

Tribuna centrale

Intero: 30 euro

Over 65: 21 euro

Under 18 (dai 5 ai 18 anni): 21 euro

Forze dell’Ordine e Forze Armate: 21 euro

Tribuna laterale

Intero: 25 euro

Over 65: 18 euro

Under 18 (dai 5 ai 18 anni): 18 euro

Forze dell’Ordine e Forze Armate: 18 euro

Gradinata

Intero: 17 euro

Over 65: 12 euro

Under 18 (dai 5 ai 18 anni): 12 euro

Forze dell’Ordine e Forze Armate: 12 euro

Curva

Intero: 13 euro

Over 65: 9 euro

Under 18 (dai 5 ai 18 anni): 9 euro

Forze dell’Ordine e Forze Armate: 9 euro