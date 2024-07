Ad Alcamo istituita la segnaletica smart per l’allerta meteo

Nel corso del tempo nei centri storici delle città si è avuta un’alta concentrazione di superfici impermeabili, senza la costruzione di reti di drenaggio urbano adeguate. In particolare, ad Alcamo, la zona che da via Mazzini scende verso Piazza Ciullo e il Santuario della Madonna dei Miracoli è in realtà un impluvio naturale che, al verificarsi di piogge intense, potrebbe dare luogo ad allagamenti in area urbana.

“La situazione di pericolo che si viene a creare, per essere superata con interventi strutturali, necessita di importanti investimenti e tempi lunghi. Per garantire la sicurezza della circolazione stradale, quindi, l’area soggetta ad allagamento deve essere adeguatamente segnalata e la circolazione stradale va impedita tempestivamente. A questo scopo abbiamo installato un impianto di segnaletica smart gestito da remoto che consente di inibire in tempo reale il rischio per i veicoli circolanti, deviandone la direzione verso aree più sicure”, dichiara l’assessore alla Polizia Municipale e Protezione del Territorio Vito Lombardo.

La stessa tecnologia è stata impiegata per bloccare il transito sul ponte San Bartolomeo durante i periodi di allerta idraulica, quando l’attraversamento potrebbe andare sommerso dalla piena. Infine, si ricorda a tutti i cittadini che, in caso di pericolo, contemporaneamente, vengono diramati gli avvisi telefonici tramite “Alert System”.

