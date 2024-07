Trapani Shark, Repesa è il nuovo allenatore. Daspo parziale per il presidente Antonini

Uno dei migliori allenatori europei arriva a Trapani per guidare gli squali granata nella massima serie. Si tratta di Jasmin Repesa, che dopo una gloriosa carriera da giocatore ha guidato da coach la Fortitudo Bologna, la Virtus Roma, la Benetton Treviso e l’Olimpia Milano. Le ultime esperienze sono state a Pesaro e alla guida della nazionale croata. Andrea Diana, coach degli Shark nell’ultima parte della scorsa stagione, resterà come primo assistente di Repesa. L’allenatore croato ha affermato di sentirsi pronto per iniziare questa avventura e di essere stato convinto ad accettare la proposta di lavorare in Sicilia, contagiato dall’entusiasmo del presidente Antonini.

“L’arrivo di Jasmin e la permanenza di Andrea sono la testimonianza della serietà del nostro progetto. Vogliamo giocarci le nostre chance al massimo. Auguro ad entrambi un’annata ricca di soddisfazioni e vittorie”, ha commentato il presidente granata.

Nel corso della presentatazione della campagna abbonamenti delle sue squadre, il presidente Antonini ha confermato di aver ricevuto il Daspo dopo gara4 di finale al Paladozza. Un Daspo parziale, che lo obbligherà ad entrare alle partite solo 10′ prima dell’inizio e ad uscire non oltre i 10′ dalla fine.

“In serie A2 c’è un dilettantismo allo sbaraglio – ha affermato Antonini – e oggi mi è stato comunicato che potrò assistere alle partite del Trapani Shark, ma entrare ed uscire entro dieci minuti dall’incontro. E’ una decisione figlia del Paese che siamo…Noi adesso faremo appello al Tar, e se mai ci fosse bisogno anche al Consiglio di Stato. Purtroppo, quando si arriva a certi livelli si attirano antipatie”. Questo il suo commento”.