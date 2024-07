Spari durante un comizio in Pennsylvania, Trump ferito a un orecchio

Un episodio inquietante, che potrebbe condizionare la corsa verso la Casa Bianca. Durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, sono improvvisamente partiti dieci colpi di proiettile, uno dei quali ha colpito il candidato alla presidenza Donald Trump, che è stato ferito a un orecchio. Il magnate americano è stato subito affiancato dai suoi collaboratori che lo hanno sostenuto e fatto allontanare dal luogo dell’attentato. Trump, comunque, ha alzato il braccio per salutare i suoi sostenitori presenti al comizio, rassicurandoli sulle sue condizioni. Altre due persone presenti al comizio sono rimaste ferite, mentre una persona è morta. L’FBI ha individuato e ucciso l’attentatore, di cui non è ancora stata rivelata l’identità. Per la CNN l’uomo, di giovane età, avrebbe sparato dal tetto di un edificio che si trovava a una certa distanza dal luogo del comizio elettorale.

Solidarietà a Trump è stata espressa dal presidente Biden che ha affermato: “Non c’è spazio per la violenza politica negli Stati Uniti. Dobbiamo essere tutti uniti nel condannarla”.