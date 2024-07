Ricordando Paolo Borsellino, iniziativa ai Giusti di Sicilia di Marsala

Al via a Marsala la seconda edizione della rassegna estiva “Ricordando Paolo Borsellino: come seguire il suo esempio”. Il primo appuntamento si terrà il prossimo lunedì 22 luglio, dalle ore 19, presso la Piazza della Vittoria, 4 (davanti il Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” di Porta Nuova). In questo primo incontro sarà presente il dottor Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, che tratterà il tema: “L’attualità di Paolo Borsellino”. L’iniziativa socio-culturale è organizzata dall’Opera “Mons. Gioacchino Di Leo ODV” con il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo, dell’Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Marsala e del Comune di Marsala. La rassegna prevede quattro incontri fino al 6 settembre.