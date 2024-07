Marsala: dal 17 luglio via del Fante torna a doppio senso

Dal prossimo 17 luglio la via del Fante a Marsala tornerà a doppio senso di circolazione. Come si ricorderà, il senso unico nel tratto compreso tra l’incrocio con via Messina e Orlando e quello con la via D’Azeglio era stato istituito nell’ottobre del 2019, provocando non pochi malumori tra i residenti. Adesso, sulla base della relazione presentata dalla Polizia Municipale, l’amministrazione Grillo è pronta a ripristinare in via sperimentale il doppio senso, con eccezione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, per i quali la via del Fante resterà a senso unico. La nuova ordinanza dispone inoltre il divieto di effettuare sorpassi e il limite di velocità a 30 km/h.

Il provvedimento di ripristino del doppio senso di circolazione è motivato dalla necessità di rendere più fluido il transito veicolare e limitare gli ingorghi che si verificano, soprattutto la mattina, in corso Gramsci e sul lungomare Salinella.