“Sunset for life”, il 18 luglio a Marsala un evento solidale organizzato dal Movimento per la Vita

Il Movimento per la Vita di Marsala, presieduto da Manfredo Spadaro, organizza il 18 luglio l’evento “Sunset for Life”. L’iniziativa è in programma presso il Lido Playa Blanca, dove a partire dalle 19 si terrà un’apericena solidale con musica. Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di poltrone per le mamme che assistono i loro figli ricoverati presso il reparto di Pediatra dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, e una parte per l’autofinanziamento per le attività del MPV di Marsala, che da anni aiuta economicamente le famiglie indigenti del territorio (attualmente, una sessantina al mese) a crescere i loro figli neonati con cibo, corredini, vestiti, pannolini, medicine, carrozzine e tutto ciò che occorre ai bambini appena nati. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Marsala.