Prosegue l’allerta incendi al Sud: numerosi interventi tra il Lazio e la Sicilia

L’anticiclone che si è abbattuto sull’Italia ha provocato un innalzamento delle temperature che si protrarrà per diversi giorni. Tra gli effetti principali, purtroppo, c’è quello legato agli incendi. Nella giornata di ieri, il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha registrato numerosi interventi su gran parte del territorio, con la necessità di ricorrere all’impiego dei Canadair per l’estinzione dei roghi.

Secondo i dati diffusi ieri sera, sono state 16 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 6 dalla Calabria, 3 rispettivamente da Puglia e Sicilia, 2 dalla Basilicata, una ciascuna da Lazio e Campania.

Per quanto riguarda la giornata odierna in Sicilia, bollino giallo nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Previste ancora temperature elevate (molto elevate nelle zone interne), con venti deboli, in prevalenza dai quadranti meridionali. Allerta rossa per incendi e ondate di calore nel siracusano, arancione nelle altre otto province dell’isola (Trapani, Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta).

La Protezione Civile sottolinea, comunque, che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115 o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo. Si ricorda inoltre che è importante, inoltre, fornire informazioni il più possibile precise contribuendo in modo determinante nel limitare i danni e consentire a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.