Nas in azione a Favignana, sanzionata una struttura ricettiva

Non era in regola con le normative vigenti ed è stata sottoposta a un provvedimento sanzionatorio. La vicenda è avvenuta a Favignana e ha coinvolto un’attività ricettiva dell’isola dell’arcipelago egadina.

Nell’ambito della strategia operativa “Estate Tranquilla 2024” in corso sul tutto il territorio nazionale, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Favignana, hanno eseguito una serie di controlli ad attività commerciali presenti alle isole Egadi.

All’esito delle ispezioni sono stati presi provvedimenti nei confronti di una attività ricettiva dell’isola presso la quale sarebbe stato riscontrato il mancato rispetto dei requisiti in materia di igiene e l’inottemperanza ad un precedente provvedimento impartito dall’Asp, nonché la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. Al titolare dell’attività sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 5 mila euro.

Contestualmente l’Asp ha emesso nei confronti della struttura un provvedimento di sospensione dell’attività della cucina e del deposito alimenti per le criticità riscontrate mentre la Capitaneria di Porto elevava una sanzione di oltre 1000 euro per la mancata predisposizione delle misure di soccorso ai bagnanti.